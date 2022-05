Ed Sheeran a payé le traitement contre le cancer de Tom Parker (The Wanted)

Dans ses mémoires, « Hope », qui seront publiées le 26 mai, Tom Parker a dévoilé comment Ed Sheeran l’avait soutenu lui et sa famille durant sa maladie. Une bataille contre le cancer que le leader de The Wanted a perdu au mois de mars.

C’est en octobre 2020 qu’une tumeur au cerveau lui avait été détectée. Et le diagnostic était rapidement tombé : elle était inopérable. Ed Sheeran, qui le connaissait depuis plus de 10 ans, avait alors pris contact avec lui pour savoir s’il pouvait faire quoique ce soit. C’est ainsi que l’interprète de « Perfect » a payé toutes les factures de Tom Parker liées à son traitement médical.

« Je n’ai jamais dit cela publiquement auparavant (et il sera probablement en colère que je le fasse maintenant), mais Ed est un homme très spécial. Il m’a même aidé à régler mes factures médicales lorsque je cherchais d’autres options de traitement et que je suivais une immunothérapie privée », confie Tom Parker dans, un extrait de son livre dévoilé par The Su,. « Il n’avait pas besoin de faire quoi que ce soit, mais ma femme Kelsey et moi lui sommes très reconnaissants pour son soutien. Cela signifie tout pour nous. »

Décédé à 33 ans, le chanteur a laissé derrière lui une femme et deux enfants.