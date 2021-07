Emma Bunton mariée sans rien dire aux autres Spice Girls

Lors de la cérémonie, pas de Victoria Beckham, ni de Mel B, Mel C ou Geri. Y aurait-il des tensions entre les ex Spice Girls ?

Absolument pas, selon une source proche du couple citée par le Daily Mail. Simplement, Emma Bunton et Jade Jones tenaient à se marier dans la plus stricte intimité afin d’éviter les paparazzis : « Aucun ami ou membre de la famille n’a été invité, et c’était un secret pour tout le monde. Il n’y avait que leurs mamans, leurs deux enfants et deux amis proches comme témoins légaux, avec Beau [leur fils] comme témoin »

Si elles n’ont pas pu partager cet instant mémorable avec leur amie, ses anciennes partenaires n’ont pas manqué de lui adresser leurs félicitations via les réseaux sociaux. « Félicitations ! Je vous aime tellement tous les deux ! », écrit Victoria Beckham. « Yippeeee » a commenté Mel B, « Tellement d’amour » s’enthousiasme Mel C. De son côté, Geri Halliwell a déclaré : « Je suis tellement heureuse pour vous et votre adorable famille ! »

Emma Bunton et Jade Jones étaient en couple depuis 1998 et sont parents de deux enfants.