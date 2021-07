Pour leurs 22 ans de mariage, Victoria et David Beckham ressortent des archives croustillantes

C’était un 4 juillet, il y a plus de vingt ans. L’ex Spice Girl et le footballeur anglais s’étaient alors dits « oui », deux ans après leur rencontre et leur « coup de foudre » immédiat.

Quatre enfants et deux décennies plus tard, Victoria et David Beckham, âgé de 47 et 46 ans, viennent de célébrer leurs 22 ans de mariage. Plus complices et plus soudés que jamais. Pour marquer le coup, David Beckham a fouillé dans ses archives et a dévoilé une publication Instagram pleine d’humour.

« 22 ans plus tard, on porte toujours des tenues assorties ! », lance-t-il en plaisantant, et photographies à l’appui. « Joyeux anniversaire, je t’aime tellement, merci de m’avoir donné nos incroyables enfants pour que nous puissions tous porter la même chose ! », rajoute le père de famille.