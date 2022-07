Elie Semoun s’infiltre aux Ardentes et amuse la toile au concert de Freeze Corleone! (vidéo)

Les Ardentes étaient de retour du 7 au 10 juillet pour leur première édition à Rocourt (Liège). Pour sa 15e édition, nombreux étaient ceux qui sont venus acclamer les artistes et parmi les festivaliers… Surprise ! Elie Semoun était présent au concert de Freeze Corleone.

Du 7 au 10 juillet les Ardentes étaient de retour après deux éditions annulées pour cause de Covid. La 15e édition faisait sa première à Rocourt. Pour ce faire, le plus liégeois des festivals a placé la barre très haut tout en gardant bien son ADN : une programmation 100 % urbaine sur une affiche qui a réuni à la fois le meilleur de la scène francophone et internationale.

Plus de 200.000 personnes réunies

Les festivaliers étaient nombreux pour acclamer les artistes. En effet, quelque 210.000 personnes ont assisté au festival de musique urbaine entre jeudi et dimanche, a annoncé un organisateur lors d’une conférence de presse dimanche après-midi.

Parmi le public certains n’en sont pas revenus lorsqu’ils ont vu Elie Semoun lors du concert de Freeze Corleone. L’humoriste s’y est rendu en toute décontraction avec un pull à capuche bleu clair, un sac à dos et une cigarette à la main. Le public a, en tout cas, été bien amusé de le voir !