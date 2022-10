Deux candidats de la Star Academy s’embrassent dans les couloirs et alimentent les rumeurs (vidéo)

Assiste-t-on aux prémices d’une histoire d’amour dans le château de la Star Academy, ou s’agit-il d’une simple plaisanterie entre amis ? Dans les couloirs de l’école de musique la plus célèbre de France, Julien et Chris ont en tout cas échangé deux baisers.

Depuis plus d’une semaine maintenant, treize chanteurs amateurs ont rejoint le Château des Vives-Eaux, à Dammarie-les-Lys, pour y suivre les cours de la Star Academy. Les candidats ont déjà montré lors des deux premiers primes qu’ils étaient soudés, et que des liens forts s’étaient créé à une vitesse grand V.

Pour Julien, qui était nominé la semaine dernière, le prime de ce vendredi soir était particulièrement éprouvant. En effet, le jeune homme a été sauvé par le public, et les élèves ont ensuite dû départager Ahcène et Amisse. Ceux-ci n’ont pas réussi à se mettre d’accord et c’est donc Julien qui a dû trancher, préférant conserver Ahcène. De retour dans le château, le candidat a eu besoin de trouver du réconfort, et il l’a trouvé chez Chris.

En effet, les deux élèves ont été filmés en train d’échanger un baiser à deux reprises. S’ils semblent s’embrasser sur le ton de la rigolade, il n’est reste pas moins qu’il s’agit d’une grande preuve d’affection. Alors assiste-t-on au début d’une histoire d’amour, ou à une simple plaisanterie entre amis ? Difficile de trancher pour le moment. Une chose est sûre, cette saison de la Star Academy nous réserve encore bien des surprises, tant sur le plan musical qu’humain.