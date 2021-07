Cindy, ancienne aventurière de Koh-Lanta, annonce une superbe nouvelle à ses fans

L’ancienne candidate de « Koh-Lanta » Cindy Poumeyrol a annoncé une grande nouvelle à ses fans ce samedi 31 juillet : la jeune femme est enceinte de son deuxième enfant ! Déjà maman d’une petite fille prénommée Alba, la candidate de « Koh-Lanta, la Guerre des chefs » a confirmé les doutes de ses fans, qui soupçonnaient une grossesse depuis quelques semaines.

« Bon j’avoue, ce ventre, c’est un peu de bière (sans alcool), du chocolat encore et toujours, mais surtout beaucoup d’amour… We did it again, c’est reparti pour un tour », a écrit la jeune maman en légende de quelques superbes clichés de famille, sur lesquels on la voit prendre la pose avec son compagnon Thomas et leur fille Alba.