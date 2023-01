Brad Pitt abandonne les cheveux longs et met tout le monde d’accord

Lors de la cérémonie des Golden Globes, Brad Pitt a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a fait craquer les internautes.

La cérémonie des Golden Globes s’est tenue ce 10 janvier à Los Angeles. Et même s’il n’était pas sur le tapis rouge, Brad Pitt n’est pas passé inaperçu lors de cette soirée, loin de là.

Brad Pitt seul mais bien accompagné

Trois ans après être reparti des Gloden Globes avec le prix du Meilleur second rôle pour « Once Upon a Time in… Hollywood », Brad Pitt était de retour à cette prestigieuse cérémonie qui fêtait sa 80e édition. L’acteur était en compétition avec « Babylon », un film qui sortira dans les salles mercredi prochain.

Si Brad Pitt est reparti bredouille des Golden Globes, il n’est pas passé inaperçu. Tout le monde espérait le voir aux bras de sa nouvelle compagne, Ines de Ramon, mais c’est bien seul qu’il a assisté à la cérémonie. Il était néanmoins très bien entouré puisqu’il était assis à côté de Margot Robbie à la table de son ami Quentin Tarantino.

Une nouvelle coupe de cheveux

Souriant comme jamais, Brad Pitt a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux. Alors que ces dernières années, il avait l’habitude d’arborer une coupe mi-longue, l’acteur de 59 ans est passé chez le coiffeur. Il est revenu à une coupe plus courte, avec les cheveux ébouriffés, qui semble avoir fait l’unanimité auprès des internautes sur les réseaux sociaux.

