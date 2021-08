Angelina Jolie fait une arrivée remarquée sur Instagram et pulvérise un record du monde

Angelina Jolie a plus d’une corde à son arc : actrice, réalisatrice, productrice et activiste, elle est désormais une femme d’influence sur les réseaux sociaux. L’ex de Brad Pitt a rejoint Instagram vendredi et dispose déjà, à l’heure d’écrire ces lignes, de 7,6 millions d’abonnés.

Elle a d’ailleurs battu un record du monde inscrit dans le Guiness World Record, celui d’atteindre le million d’abonnés en le moins de temps possible, précédemment détenu par la star de K-pop Taeil, qui fait partie du groupe NCT. Ce dernier avait obtenu le million en 1 heure et 45 minutes, tandis qu’Angelina a obtenu deux millions d’abonnés en deux heures.

Mais Angelina Jolie ne compte pas profiter de sa notoriété pour mettre en avant des produits de beauté ou des bijoux, elle qui a profité de ses deux tout premiers posts pour parler de la situation en Afghanistan, où les talibans sont désormais au pouvoir, ainsi que des flux migratoires.

Une lettre poignante

Elle a donc publié la lettre qu’une adolescente afghane lui a envoyée, affirmant qu’elle avait rejoint Instagram « pour partager leurs histoires et les voix de ceux qui, à travers le monde, se battent pour leurs droits fondamentaux ». La lettre de la jeune fille parle de sa terreur face à l’idée que les talibans la privent de ses droits. « C’est écœurant de voir les Afghans déplacés une fois de plus en raison de la peur et de l’incertitude qui règnent dans leur pays. Constater depuis des décennies que les réfugiés afghans – qui sont certaines des personnes les plus compétentes au monde – sont traités comme un fardeau est également écœurant. Savoir que s’ils avaient les outils et du respect, ils feraient beaucoup pour eux-mêmes. Et rencontrer tant de femmes et de filles qui non seulement voulaient une éducation, mais qui se sont battues l’obtenir », commente la star.

« Comme d’autres qui s’engagent, je ne me détournerai pas. Je continuerai à chercher des moyens d’aider. Et j’espère que vous vous joindrez à moi », conclut Angelina Jolie.