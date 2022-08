Vous n’arrivez pas à vous endormir tôt alors que vous êtes fatigués? On vous explique pourquoi!

On dit souvent qu’une bonne nuit de sommeil fait des miracles. Mais alors comment expliquer que vous ne trouvez pas le sommeil alors que vous êtes fatigués ?

Fatigués, des cernes noirs et des bâillements qui n’en finissent pas ? Votre corps n’en peut plus ! Et pourtant, au moment de se glisser dans vos plumes, vous n’arrivez pas à vous endormir. Mais comment expliquer cela ?

Une des réponses possibles est ce que l’on appelle la « procrastination nocturne de revanche ». Cela signifie que vous avez l’impression que votre temps vous échappe car vous êtes, par exemple, surchargé durant la journée. Conséquence ? Vous souhaitez rattraper ce temps perdu coûte que coûte, quitte à ne pas dormir, et donc au mépris d’un repos bénéfique pour votre santé.

Et les tentations sont nombreuses pour ne pas s’endormir tout de suite : un dernier épisode, un dernier chapitre, encore un jeu de société, encore un verre…

Comment régler le problème ?

Alessandra Edwards, spécialisée dans l’approche génétique de la performance, explique que cette « procrastination nocturne » concerne des personnes pour qui il est impensable d’aller se coucher tôt. Sur son site, la spécialiste explique comment vaincre cette procrastination.

Elle explique que pour arrêter de remettre à plus tard le moment d’aller au lit, vous devez déterminer ce qui vous pousse à remettre à plus tard, puis utiliser les techniques appropriées pour résoudre ces problèmes.

Par exemple, si vous remettez à plus tard le moment d’aller au lit parce que vous êtes distrait lorsque vous surfez sur Internet, vous pouvez utiliser une extension de navigateur pour bloquer votre accès à Internet après une certaine heure, afin de vous aider à vous coucher à l’heure. En effet, il vaut mieux éviter les écrans et éviter les activités trop « stimulantes » avant d’aller dormir (comme faire du sport de manière intense).

La spécialiste conseille de développer une routine cohérente et apaisante à l’heure du coucher. Une routine régulière à l’heure du coucher peut vous aider à signaler à votre corps qu’il est temps d’aller dormir et à vous mettre dans le bon état d’esprit pour dormir. Alessandra Edwards invite aussi à avoir une chambre accueillante et confortable.

Par ailleurs, la spécialiste conseille aussi de manger léger et pas trop épicé avant de s’en dormir tout comme d’éliminer l’alcool, la caféine et le tabac dans les heures qui précèdent le coucher.