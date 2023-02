Voici les étages à éviter quand vous dormez à l’hôtel

D’accord, en général, on ne choisit pas sa chambre d’hôtel. Mais on peut toujours demander de changer si la chambre (ou l’étage) ne nous plaît pas. Et c’est peut-être bien ce que vous ferez après avoir lu les conseils de Lloyd Figgins, un expert de la sécurité des voyages. Car certains étages des hôtels sont à éviter absolument ! Voici pourquoi.

Risques d’incendies

« Lorsque vous arrivez dans un hôtel, vous vous trouvez dans un environnement inconnu que vous pensez être sûr », explique Figgins au Sun Online Travel. « Mais savez-vous où se trouve la sortie de secours ? Comment y accéder et est-ce qu’elle va vous mettre en sécurité ? Est-elle bloquée ou verrouillée ? ». Il recommande de parcourir dès votre arrivée le chemin de votre chambre à la sortie de secours, en comptant le nombre de portes entre votre chambre et cet escalier.

« Assurez-vous aussi de rester entre le deuxième et le quatrième étage de l’hôtel car l’échelle des pompiers dépasse rarement le quatrième étage ». Gardez ça en tête !

Attention aux vols

Selon l’expert, il vaut mieux éviter le rez-de-chaussée et le premier étage. « Les étages du bas sont la cible des cambrioleurs », éclaire-t-il.

Autre petit conseil : évitez de prononcer le numéro de votre chambre à voix haute et demandez plutôt au personnel de l’écrire sur une feuille de papier. « Les réceptions et les halls d’accueil sont des endroits intéressants pour les cambrioleurs », explique Figgings. « Ils repèrent des personnes qui s’enregistrent seules et peuvent entendre quelle chambre leur est attribuée – la réceptionniste dit qu’elles sont dans la chambre 301, par exemple. »

« Quand ils voient ensuite cette personne dans le bar ou le restaurant, ils savent que la pièce est inoccupée et qu’il est peu probable qu’ils soient dérangés ». Un jeu d’enfants !

Restez vigilants, même la nuit

Pour vous sentir entièrement en sécurité, l’expert recommande aussi de bloquer votre porte avec un cale porte. « Même si vous êtes dans votre chambre d’hôtel, il est possible que le criminel ait une clé ».

Sur ce, Metro vous souhaite une belle nuit d’hôtel !

Retrouvez toute l’actu sur Metrotime.be