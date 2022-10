Six signes qui indiquent que vous devez vous remettre avec votre ex

Lorsqu’une rupture survient dans notre vie, on se pose toujours la question de savoir si l’on a bien fait d’en finir et même parfois si l’on ne devrait pas se remettre avec son ex. Voici quelques signes qui pourraient indique que c’est la bonne chose à faire.

Il existe toujours des raisons plus ou moins fondées pour lesquelles on met fin à une relation amoureuse. Et si le couple s’est terminé une première fois, on se demande toujours ce qui ferait que la relation puisse fonctionner à nouveau. Cette question peut finir par hanter certaines personnes craignant de nourrir d’éternels regrets. D’autres s’interdisent à jamais de continuer à regarder dans le passé, et veulent à tout prix aller de l’avant.

Un sondage réalisé par « Plenty of Fish » rapporte toutefois que sept personnes sur dix ont fait machine arrière et ont retenté une relation avec leur ex. Que faut-il pour s’autoriser de revenir vers son ex, quels signaux semblent indiquer qu’il s’agit de la bonne chose à faire ? Sarah Louise Ryan, experte en relations amoureuses, a donné des éléments de réponse à nos confrères de Metro UK.

Un contact constant

Si vous et votre ex êtes souvent en contact, quelle que soit la personne avec laquelle vous sortez, et que vous vous sentez attirés l’un vers l’autre même si vous avez tous deux entamé de nouveaux chapitres, cela peut être un signal. Si vous sentez que vous ne parvenez pas à retrouver la même proximité avec d’autres personnes, prêtez-y attention.

Vous avez admis vos erreurs

Vous êtes tous les deux conscients que vous avez faits des erreurs et vous avez tiré les leçons de votre passé commun. Vous savez ce qui n’a pas fonctionné dans la relation et vous avez envie de le résoudre. C’est le signe que vous êtes prêt à construire un avenir commun.

Vous n’imaginez pas votre vie sans l’autre

Si vous ne vous voyez pas votre avenir sans l’autre, c’est sans doute parce que celui-ci doit en fait partie. Cela peut vous ouvrir les yeux et c’est une prise de conscience importante.

Vous êtes l’égal de l’autre

C’est une bonne chose de se remettre ensemble si vous vous considérez mutuellement comme égaux, si vous vous respectez et si vous êtes capables de dépasser les obstacles qui existaient auparavant de manière authentique et honnête. Ces obstacles peuvent aller d’une mauvaise communication à une infidélité émotionnelle ou sexuelle. Vous devez avoir tourné la page complètement pour dépasser ce qui ne vous a porté préjudice.

L’étincelle est toujours là

Vous devez être enthousiaste quant à la possibilité d’un avenir ensemble et à tout ce que cela peut impliquer pour vous en tant que couple. Cela doit susciter de la joie et de l’espoir. Les relations qui résistent à l’épreuve du temps sont empreintes d’amitié et de respect. Si c’est le cas, c’est un signe que les fondations sont en place pour l’avenir.

Vous avez grandi

Si vous sentez que vous avez mûri et que vous avez investi dans votre développement sur le plan personnel, vous pouvez commencer le processus. Totuefois, restez prudent : il faut y aller doucement. Assurez-vous que vous vous êtes autorisé à ressentir la perte de cette personne, de cette relation, et que vous en avez tiré des leçons, que vous avez grandi et mûri en tant que personne. Si ce n’est pas le cas, le fait de retourner avec un ex peut être un moyen d’éviter de surmonter la douleur émotionnelle et la profonde tristesse qui accompagnent les peines de cœur.