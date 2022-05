Quand des vieilles balles de tennis servent à créer des nouvelles sneakers

L’industrie de la mode multiplie les initiatives pour réduire significativement son impact environnemental. Un engagement qui passe par la mise en place de nouveaux services, dont la seconde main, ainsi que par l’introduction de nouvelles normes, et de nouvelles matières premières… parfois des plus originales. Le lait, le pissenlit, les champignons, les pommes, le raisin, et même les toiles d’araignée comptent parmi les ingrédients et matières qui pourraient composer la garde-robes de demain, mais c’est vers un objet encore plus atypique que s’est tournée la marque Faguo : les balles de tennis.

Trois paires de semelles avec une balle de tennis

Pour le développement de son modèle « Alder », Faguo s’est servi de balles de tennis collectées près de son atelier de fabrication au Portugal, dans des clubs répartis dans la ville de Porto. D’ordinaire jetées, ces dernières ont été transformées… en semelles de chaussures. La marque précise qu’une balle de tennis permet de concevoir, en association avec du caoutchouc recyclé, trois paires de semelles. La chaussure dispose également d’une doublure en microfibre thermorégulatrice, et d’une semelle intérieure thermoformée en mousse recyclée et en liège.

Les déchets, « nos matières premières de demain »

« 2 milliards de tonnes de déchets textiles sont produits dans le monde chaque année. Ces déchets sont la clé pour réduire notre impact sur le climat : ils sont nos matières premières de demain », explique Nicolas Rohr, co-fondateur de Faguo. Déclinée en plusieurs modèles pour hommes et femmes, la basket est proposée au prix de 140 euros dans les boutiques et sur l’e-shop de la marque, ainsi que chez les revendeurs multimarques.