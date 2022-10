Comment vaincre le sunday blues? Quelques conseils pour aborder la semaine de façon positive

Lundi matin est déjà à nos portes, alors qu’il ne fait que commencer.Au fur et à mesure que le week-end s’égrène, vous pouvez ressentir une certaine forme d’anxiété, voire de peur, et ce même si vous aimez votre travail. Sept personnes sur dix seraient anxieuses à propos de la semaine à venir le dimanche. Mais nos confrères de Metro UK relaient quelques conseils d’experts pour vaincre le sunday blues.

Tenir un journal

L'écriture est un outil puissant. Essayez de tenir un journal de ce que vous faites et de ce que vous ressentez à différents moments pour vous aider à identifier la cause de votre anxiété et ce que vous devez faire pour la gérer.

Faites une liste de choses à faire

Faites un plan pour gérer les jours ou les événements stressants à venir. Cela vous permettra d’avoir une vision claire sur les éventuelles épreuves qui vous attendent, afin de mieux vous y préparer.

Prenez de la distance avec votre écran

Lâchez vos smartphones et profitez de votre dimanche pour prendre du temps loin des boîtes mail et autres réseaux sociaux. Prenez un livre, promenez-vous, cuisinez, bref: prenez du temps pour vous retrouver.

Ne vous forcez pas à dormir

Lorsque vous n’arrivez pas à vous endormir, votre esprit est souvent envahi par des questions existentielles, ou des inquiétudes quant au lendemain. Au lieu de cogiter, sortez du lit et faites quelque chose, jusqu’à ce que le sommeil vienne naturellement à vous.

Prenez des nouvelles de vos proches

Passer un petit coup de fil à vos proches ou, mieux encore, les voir, peut vous faire du bien. Cela vous permet de penser à autre chose que le lundi qui arrive, et ainsi vaincre votre anxiété.

Faites une activité physique

L'activité physique peut vous aider à diminuer vos inquiétudes. Cela ne fera pas disparaître votre stress, mais cela peut le rendre moins intense.