Cinq choses que vous ne devriez jamais faire dans un avion

« Vous ne savez pas combien de personnes ont essuyé leurs mains ou d’autres choses dessus », explique Tommy Cimato, un steward américain qui donne des conseils sur les avions.

Des zones pleines de microbes

Dans sa vidéo, il montre aux voyageurs quelles sont les zones de l’avion qu’il faut éviter quand on monte à bord, notamment la fenêtre et la chasse d’eau. « Vous n’êtes pas le seul dont c’est le cas et vous ne savez pas combien d’adultes ou d’enfants ont essuyé leurs mains ou d’autres choses sur la fenêtre ».

Quand on utilise les toilettes, il recommande de ne surtout pas toucher le bouton de la chasse d’eau. « Ce n’est évidemment pas du tout hygiénique, c’est assez dégoûtant, donc quand vous tirez la chasse d’eau, utilisez une serviette ou un mouchoir en papier qui se trouve dans les toilettes ».

Pas de short et garder ses chaussures

Tommy Cimato déconseille de porter un short pour prendre l’avion. « C’est la même chose que pour la fenêtre, vous ne savez jamais si l’avion sera propre ou non. Donc si vous portez un pantalon, vous aurez moins de germes ».

Le steward suggère également de garder ses chaussures pendant le vol, parce que d’une part les sols sont sales et d’autre part, ce n’est pas hygiénique.

Ne pas se lever pendant les turbulences

Pour ce qui est des turbulences, Tommy suggère de ne pas se lever quand on passe dans une zone qui secoue. « Vous pourriez vous blesser et cela doit être pris au sérieux. Le capitaine ou l’hôtesse de l’air essaieront toujours de vous faire savoir s’ils s’attendent à des turbulences… », rassure-t-il.

Ne pas claquer des doigts

Le steward explique qu’il est très mal vu de claquer des doigts pour attirer l’attention d’une hôtesse de l’air.

Il ne faut pas non plus ignorer les présentations des mesures de sécurité avant le vol. « Dans le cas improbable où quelque chose se produirait, si vous faites attention, vous avez 80 % de chances de survivre », a-t-il déclaré.