Ils partagent une vidéo de leur bébé et sont choqués par les réactions: «C’est un homme de 30 ans!» (vidéo)

La vidéo de ce bébé est devenue virale sur les réseaux sociaux. Des parents ont partagé des images de leur enfant de quatre mois, déplorant les commentaires qu’ils reçoivent à son égard. « J’ai été harcelé trois fois aujourd’hui, tout cela à cause de la taille de mon enfant de quatre mois », explique le papa, relayé par nos confrères de Sudinfo.

« Regardez sa taille », indique-t-il, se tenant debout avec son fils dans les bras, qui, c’est certain, est plus grand et plus costaud qu’un enfant de son âge. La maman a expliqué dans les commentaires qu’elle et son compagnon étaient pourtant de taille moyenne, mais elle prétend qu’ils ne font que des « bébés massifs ».

« Ce n’est pas un bébé »

Suite à la diffusion de cette vidéo, nombreux sont les internautes qui ont partagé leur étonnement en commentaires, quant à la corpulence du bambin. « Ce n’est pas un bébé, c’est un homme adulte avec une hypothèque, deux enfants et une entreprise prospère ! Très mignon ! », a commenté un internaute. « Monsieur, c’est un adulte », « c’est un homme de 30 ans », ont ajouté deux autres.

La maman a défendu son fils et a affirmé qu’il s’agissait bien d’un nouveau-né et que malgré sa très grande taille peu commune, il avait un poids moyen pour un nouveau-né. Mais alors que de nombreux internautes se sont étonnés, d’autres ont trouvé l’enfant mignon.