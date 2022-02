Accueil Insolite Enceinte de triplés, son incroyable ventre fait le tour du monde En attendant ses triplés, Michella Meier-Morsi a partagé les photos de son baby bump particulièrement impressionnant. Des images devenues virales. Ph. Instagram / Michella Meier-Morsi Par Rédaction en ligne Déjà maman de deux petites filles, Michella Meier-Morsi habite Copenhague avec sa petite tribu. Quelques jours avant la naissance de ses triplés, la Danoise a partagé sur Instagram des photos de son ventre unique. Depuis, sa grossesse est suivie par des milliers d’internautes à travers le monde. A post shared by Michella Meier-Morsi (@filippaophelia)

Michella a confié que juste avant la naissance, elle ressentait « une peur folle ». « Je ne me sens vraiment pas prête pour trois bébés », confiait-elle sur Instagram.

Michella a accueilli ses triplés Charles, Théodore et Gabriel le 15 janvier par césarienne. « Les 36 heures les plus dingues de ma vie », a-t-elle commenté. Elle était enceinte d’un peu plus de 35 semaines.

Un post-partum très difficile

Dans les jours qui ont suivi la naissance, Michella a partagé les photos de son ventre, expliquant qu’elle avait du mal avec son corps post-partum. « C’est lourd et incroyablement douloureux », raconte-t-elle. Mais malgré ces épreuves, la jeune maman estime que cela en « vaut largement la peine » et que son cœur « éclate de bonheur et d’amour ».