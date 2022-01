Deux frères siamois décrochent leur premier emploi, avec un salaire distinct

Sohna et Mohna viennent de décrocher le job de leurs rêves, comme ils l’expliquent au journal « The Independent » ce 25 décembre. Les deux frères siamois, nés en 2003, ont été engagés en tant qu’électriciens au service de l’État. Cerise sur le gâteau, ils gagneront deux salaires distincts, une véritable victoire pour eux, qui ont été abandonnés à la naissance.

C’est dans le Pendjab, en Inde, que les deux jeunes hommes vont officier. La Punjab State Power Corporation Limited leur a proposé un poste, qui leur rapportera chacun 10.000 roupies par mois, soit 120 euros. « Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Pendjab d’avoir su apprécier notre talent à sa juste valeur », ont déclaré les jumeaux.

Le refuge dans lequel ils ont grandi les a aidés dans leurs démarches. Abandonnés deux mois après leur naissance par leurs parents, Sohna et Mohna ont toujours montré un intérêt certain pour les appareils électriques durant leur enfance et leur adolescence. Ceux-ci sont nés avec deux cœurs, deux paires de bras, des reins et une moelle épinière, mais un seul rein, une seule vésicule biliaire, une rate et une paire de jambes.