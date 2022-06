Cette nouvelle illusion d’optique fascine la toile: que voyez-vous quand vous regardez ce trou noir?

Regardez attentivement le trou noir qui se trouve ci-dessus. Reste-t-il immobile ? Semble-t-il s’agrandir au fur et à mesure que vous le fixez ? Cette illusion d’optique, créée par Akiyoshi Kitaoka, fait partie d’un nouveau genre, et fascine depuis quelques jours la toile.

Akiyoshi Kitaoka, psychologue à l’université Ritsumeikan de Kobe, au Japon, et ses équipes, ont mis au point un nouveau genre d’illusions d’optique. Celui-ci explique que lorsque les gens regardent le trou noir que vous pouvez observer ci-dessous, la pupille de leur œil a tendance à se dilater pour laisser entrer plus de lumière.

Ce phénomène est le même que celui qui se produit lorsque l’on pénètre dans un espace sombre comme un tunnel. Cette illusion se produit quelle que soit la taille de l’image, et quelle que soit la couleur utilisée. Toutefois, elle ne touche pas tout le monde. Lors des tests effectués par les scientifiques, les chercheurs ont constaté que 86 % des volontaires voyaient le trou noir s’agrandir. Les 14 % restants ne voyaient pas la taille du trou changer.

Cinquante volontaires âgés de 18 à 41 ans ont été sélectionnés pour tester l’efficacité de l’illusion. On leur a soumis différentes couleurs et on leur a demandé d’évaluer subjectivement l’intensité de l’illusion. « Le trou en expansion est une illusion très dynamique », estime le professeur Bruno Laeng, qui a mené les expériences au département psychologie de l’université d’Oslo. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue « Frontiers in Human Neurosciene ».