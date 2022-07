Dour revient pour un vrai marathon festif : voici nos incontournables de cette édition hyper riche

C’est sûr et certain : Dour 2022 sera une édition qui entrera dans l’Histoire ! La liberté retrouvée après la crise du coronavirus s’accompagne d’une belle dose supplémentaire d’intensité, d’extase et de plaisir à l’état pur. Plus de 220 artistes répartis sur huit scènes y pourvoiront.

Les organisateurs de Dour Festival ont promis cette année une édition XXL. Le festival musical, qui se déroulera du mercredi 13 au dimanche 17 juillet inclus, avait été annulé en 2020 et en 2021. Lors d’une édition normale, Dour Festival dure 5 jours et accueille près de 250.000 festivaliers. La nouveauté est que le festival proprement dit est précédé d’un tout nouvel événement : Dour Campfest. Il a lieu ces 11, 12 et 13 juillet. L’accès est gratuit pour toutes les personnes qui avaient une entrée de 5 jours pour Dour Festival 2020 et/ou 2021.

Du hip-hop tip-top

Du Last Arena à la toute nouvelle scène La Chaufferie en passant par De Balzaal, les organisateurs du Dour ont mis le paquet cette année pour réparer les pots cassés des deux dernières éditions annulées. La Boombox, la plus grande tente du Dour, servira de décor au hip-hop tant national qu’étranger. Le tout dernier jour du festival, le grand maître du hip-hop bruxellois Zwangere Guy mettra la tente sens dessus dessous avec STIKSTOF, qui a récemment fait une prestation hors pair à Rock Werchter. À condition que ces travaux de démolition n’aient pas déjà été effectués les jours précédents par, entre autres, « un des princes du rap belge » Hamza et Caballero & JeanJass. Des stars internationales comme GoldLink, Rico Nasty, Benny The Butcher et Princess Nokia testeront aussi la stabilité de l’édifice. Tout comme les stars françaises les plus pétillantes du moment, telles Gazo, OBOY et Josman. Le soir, la Boombox se transformera en une grande scène électro avec les concerts de Sub Focus, Vladimir Cauchemar, DJ EZ et Mandragora.

Guitare du monde

Rendez-vous le 17 juillet devant Le Labo pour ceux qui aiment la guitare. En tout premier lieu, Bryan’s Magic Tears vous y fera atterrir dans un trip années 1990 avec sa shoegaze et sa dreampop parisiennes, après quoi les « fucks » vont résonner dans vos oreilles via le punk et le garage barrés britanniques de Warmduscher. Les cinq Londoniennes de Los Bitchos feront ensuite planer sur Dour une ambiance des sixties avec leur mix ensoleillé de cumbia psychédélique et de garage. Molchat Doma vous servira un postpunk guerre froide givré, made in Biélorussie, après quoi le trio acid jazz londonien MADMADMAD fermera la tente.

Dans cette même tente, le 14 juillet, la rappeuse et dj anglaise Shygirl, la chanteuse américaine Dorian Electra, l’orfèvre de l’électronique berlinois LSDXOXO et les jammers de l’électronique de Teto Preto originaires de São Paulo représenteront les artistes du genre avant-garde, de l’hyperpop ou du queer.

Les fans d’électronique crépitante seront aux anges dans De Balzaal. S’y présenteront sur scène notamment Ben Böhmer, Laurent Garnier, NTO, DJ Koze et notre Amelie Lens nationale.

Vive la Belgique dans La Petite Maison dans la Prairie

Et quand on parle de talents belges, comme chaque année, Dour Festival peut se vanter de mettre aussi à son affiche bon nombre d’artistes connus et moins connus de notre pays. Cette année, la plupart se produiront dans La Petite Maison dans la Prairie, avec entre autres la pop incantatoire et sensuelle de Sylvie Kreusch, l’électro entraînante de Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, la chanteuse et productrice MEYY, le quartet de jazz Commander Spoon, l’électrojazz de la capitale de TUKAN, les Bruxellois instrumentaux de ECHT ! et Glass Museum, un duo instrumental tout aussi fascinant de Tournai. D’autres talents belges seront encore à découvrir et écouter sur d’autres scènes comme Avalanche Kaito (17/7, 14h45, Le Labo) et Frenetik (15/7, 20h30, La Chaufferie). Les têtes d’affiche belges Roméo Elvis (17/7, 19h30) et Angèle (16/7, 22h) assureront la fête sur la scène principale.

Le dj australien Flume, qui avec son électronique expérimentale, dansante, fait partie de la crème du genre, clôturera en beauté sur la scène principale cette édition particulière.