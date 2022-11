Voici les chances qu’ont les Diables Rouges de gagner la Coupe du monde (et elles sont faibles!)

Les Diables Rouges ont-ils une chance de soulever la Coupe du monde le 18 décembre prochain ? Selon les chercheurs de la KULeuven, c’est possible mais la probabilité est très faible.

À moins de deux semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les pronostics vont bon train. Comme lors de chaque grande compétition, certaines entreprises et organisations prennent cela très au sérieux et effectuent des analyses poussées et des calculs savants pour prédire qui gagnera la prestigieuse compétition.

L’Université de Louvain, la KULeuven, s’est aussi prêtée au jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas fait preuve de favoritisme ou de chauvinisme…

Les Belges jusqu’en quarts de finale ?

Dans leur laboratoire de recherche, les scientifiques belges ont fait une simulation statistique de la compétition. Pour cela, les chercheurs se sont basés sur deux facteurs : les résultats précédents des équipes qui s’affrontent et la valeur marchande cumulée des joueurs des deux équipes. Et malheureusement pour les Belges, ce n’est a priori pas encore cette fois qu’ils devraient soulever la Coupe du monde…

Selon la KULeuven, les Diables rouges devraient quand même terminer premiers de leur groupe, devant le Maroc, la Croatie et le Canada. Il y a 76 % de chances pour que cela arrive. En lors des huitièmes de finale, les hommes de Roberto Martinez affronteront l’Allemagne, qui terminera derrière l’Espagne dans son groupe. Les Diables réaliseront alors un exploit en sortant la Mannschaft et en se qualifiant pour le tour suivant.

La France contre le Brésil en finale

Malheureusement, toujours selon les prédictions des chercheurs de l’Université de Leuven, le beau parcours des Belges devrait s’arrêter en quarts de finale. Notre bourreau sera le Portugal de Cristiano Ronaldo. La finale devrait être un remake de celle de la Coupe du monde 1998 avec un France – Brésil. Et la KULeuven prévoit une revanche des Brésiliens !

Les Brésiliens grands favoris, les Belges un peu moins

Au final, c’est donc le Brésil qui a le plus de chances de remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 %). Il est suivi par l’Espagne (17 %) et l’Argentine (11 %). Les Français ont quant à eux 9 % de chances de conserver leur titre mondial. Viennent ensuite le Portugal et l’Angleterre (7 %). Les Diables Rouges arrivent après toutes ces nations. Selon les chercheurs de la KULeuven, la Belgique a 6 % de chances de remporter le Mondial.

Rendez-vous dans quelques jours sur les terrains climatisés du Qatar pour voir si tout cela se confirme.