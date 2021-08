Valérie et Véronique ont attendu plus de 20 ans pour récupérer leur héritage

Deux sœurs, Valérie, 50 ans, et Véronique, 52 ans, ont dû attendre deux décennies avant de toucher les 100.000€ que leur grand-père leur avait légués en héritage.

Dominique De Bock est décédé à 87 ans… Il y a vingt ans. Pourtant, Valérie et Véronique n’avaient toujours pas reçu leur part d’héritage jusqu’à il y a peu. Ce qui coinçait ? Le père des deux sœurs.

Benoît, le fils de Dominique, est parti en Amérique peu après la naissance de Valérie et Véronique. Lorsqu’elles sont parties à sa recherche, elles ont découvert que leur père était décédé en 1986. Mort au moment du décès de son père, Benoît ne pouvait donc pas réclamer son héritage.

Autre problème : Benoît avait eu un fils. Un troisième héritier, donc. Mais lorsque les deux sœurs parviennent à le joindre, il affirme qu’il ne souhaite pas être mêlé à cet héritage.

Véronique et Valérie, pour qui leur grand-père Dominique avait laissé 100.000 €, n’ont toutefois pas reçu leur héritage. « Le notaire ne veut pas d’une solution rapide. Selon lui, Tant qu’il n’y a pas de certitude sur la dernière volonté du père, il ne peut pas procéder », expliquent les deux sœurs à nos confrères de HBvL, qui ont mené l’enquête.

« Si les sœurs peuvent prouver qu’elles sont héritières, elles ont droit au paiement de leur part », a assuré le SPF Finances. Début juin, Valérie et Véronique ont fourni les documents nécessaires à la Caisse des Dépôts et Consignations et, la semaine dernière, elles ont annoncé avoir enfin reçu leur héritage.