PHOTOS. Walibi et Aqualibi, fortement touchés par les intempéries, fermés jusqu’à nouvel ordre

Walibi avait déjà prévenu jeudi que ses portes resteraient fermées ce vendredi à cause des intempéries. Cependant, selon le communiqué, les infrastructures sont lourdement touchées et les dégâts sont trop importants pour permettre une réouverture à court terme.

De plus, les inondations ont engendré des problèmes techniques et le parc n’est donc joignable ni par téléphone, ni par mail. Toutes les informations pratiques concernant les tickets, abonnements, réservations et autres sont actualisées sur le site internet et les réseaux sociaux du parc d’attractions.