Walibi et Plopsa Coo contraints de fermer à cause des intempéries

Les personnes qui avaient planifié une visite pour la journée de jeudi, sont invitées à reporter leur passage à une date ultérieure.

En fin d’après-midi, le parc touristique Plopsa Coo a, lui aussi, annoncé rester fermé jeudi et vendredi pour les mêmes raisons. Le parc avait été forcé de fermer ses portes dès mercredi après-midi. En raison des inondations en cours, des sentiers et places impraticables et des routes d’accès difficiles, le parc gardera portes closes jusque vendredi inclus.

Les visiteurs venus mercredi ou qui sont en possession d’un ticket pour jeudi ou vendredi, ont reçu par mail un nouveau billet d’entrée pour une visite ultérieure.