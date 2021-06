PHOTOS. 230 animaux dans un état déplorable retrouvés chez un particulier à Renaix

C’est une plainte de riverain qui a conduit les autorités à se déplacer pour constater que des dizaines d’animaux étaient enfermés dans une petite habitation de quartier. La surpopulation de nombreuses espèces (oiseaux, rongeurs, lagomorphes, poules) et la négligence des propriétaires à leur égard ont engendré un environnement chaotique. La saisie de l’ensemble des animaux était inévitable à la vue des conditions de détention mises en lumière ce jour.

Les associations Animaux en Péril, Vzw The Lucky Stars, Help Animals, Bunny Tails et Rambi sont arrivées sur les lieux en matinée et ont découvert sur place une habitation submergée par les animaux. En parcourant les pièces, les équipes des refuges ont compris que les propriétaires accumulaient 62 poules, 11 chats, 3 chiens, des dizaines d’oiseaux d’espèces différentes (53 perruches, 3 calopsittes, 3 inséparables), plus de 40 lapins, 21 cobayes, 14 rats, 5 hamsters et 3 canards.

Des scènes à peine croyables Les poules étaient enfermées dans un débarras du jardin, elles déambulaient sur les cages d’une partie des lapins, rats, cobayes et oiseaux. Recouvert de déjections et dégageant une odeur pestilentielle, cet abri extérieur était laissé à l’abandon depuis un certain temps. Les canards parcouraient le terrain à la recherche de nourriture, mais tous les autres animaux vivaient cloîtrés dans la maison aux côtés des chiens et chats.