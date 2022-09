«La fin de la pandémie est en vue», une phrase qui surprend Yves Van Laethem

Ce mercredi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé que la fin de la pandémie de la Covid-19 était en vue. « Nous n’avons jamais été en meilleure position de mettre un terme à la pandémie », a déclaré M. Tedros à la presse. Il ajoute : « nous n’y sommes pas encore ». Une déclaration qui a bien surpris Yves Van Laethem.

Pas le bon moment

Selon l’infectiologue belge, ce n’était pas le bon moment pour faire une telle déclaration. « Sur les faits, on ne peut lui donner tort. Nous sommes à des niveaux plus bas qu’à la sortie des étés 2020 et 2021. Mais sur la forme, cette sortie surprend. Il est vrai que toutes les saisons ne sont pas identiques partout sur le globe, mais pour nous occidentaux, le message n’est pas dans le bon timing », explique-t-il à nos confrères de Moustique.

Une campagne de vaccination en péril

Pour Yves Van Laethem, cette déclaration pourrait mettre en péril la stratégie des pays pour les campagnes de vaccination. « Il reste essentiel pour les plus de 65 ans de prendre une seconde dose de booster afin d’éviter de faire des complications », rappelle Yves Van Laethem. Aujourd’hui, l’immunité globale de la population est bonne. Il s’agit donc pour les plus faibles de se protéger individuellement », poursuit-il.

Pour le reste de la population, l’infectiologue reste positif : « Aujourd’hui, on peut estimer que l’immunité des Belges est suffisante que pour voir la situation dévisser. » Un bon présage pour la fin de l’année.