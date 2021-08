«Des classes vont de nouveau devoir fermer», prévient Emmanuel André

À quelques jours de la rentrée scolaire, le microbiologiste Emmanuel André se montre préoccupé. D’après lui, la rentrée entraînera une forte hausse des contaminations, et de facto de nouvelles fermetures des classes d’écoles.

La rentrée scolaire se profile à grands pas après une année 2020-2021 perturbée par la crise sanitaire du coronavirus. Le retour des enfants en classes est ainsi synonyme d’une hausse des infections au Covid-19 en raison, notamment, de la multiplication des contacts entre les élèves. Emmanuel André tient donc à mettre en garde.

Comme souvent, le microbiologiste (KULeuven) s’est exprimé sur Twitter pour partager son message. « Durant les semaines qui viennent, le nombre d’infections va recommencer à monter et des classes d’école vont de nouveau devoir fermer », écrit-il ce mercredi après-midi, en pointant du doigt la région de Bruxelles.

Il ajoute : « Et ce bien plus souvent à Bruxelles qu’ailleurs, car une couverture vaccinale plus faible freine de façon moins efficace la propagation du virus ».