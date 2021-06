Bulle, masques, contacts sociaux… Un Codeco pour préparer un retour à une vie «normale»

Nos ministres se retrouvent ce vendredi à 14 heures pour un nouveau Comité de concertation. On apprend qu’une conférence de presse se tiendra, a priori, dans la foulée, rapporte Sudinfo.

Une bulle élargie ? Les contacts sociaux sont au cœur de la réunion. À commencer par la « règle des 4 ». La règle des 4 ? Oui, quatre invités que vous pouvez recevoir chez vous, quatre personnes maximum par table au restaurant ou au café et quatre hôtes avec lesquels partager un gîte en Belgique. L’objectif : voir s’il y a moyen de faire évoluer cette règle. Sans doute pas de la faire disparaître, mais de l’élargir. Alors, à 6 ou 8 par table au resto ? C’est probable. Occuper un gîte à six ou huit à la mer ou dans les Ardennes ? Pareil.

« Il n’y a pas encore de décision, mais la bulle de 4 est en effet sur la table », a expliqué jeudi le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR), sur RTL. « Par exemple, pour les gîtes : si on peut accueillir plus de personnes chez nous, les gîtes pourront eux aussi accueillir davantage de personnes, c’est automatique. On va essayer de faire simple, et d’avoir le même chiffre partout ».

Il précise que rien n’a encore été décidé mais, pour le ministre, il faut que le chiffre soit le même partout, à la maison comme dans les restaurants. L’heure de fermeture pourra aussi d’ailleurs changer mais ce ne sera sans doute pas pour tout de suite. « On a déjà bataillé pour avoir 23h30, mais vu les chiffres qui sont bons, et vu l’Euro, mais aussi pour les casinos… Il est important de changer, voire supprimer les heures de fermeture. Mais ça, ce ne sera pas encore accepté. Il y aura peut-être une heure intermédiaire, peut-être minuit. Et ensuite, peut-être la supprimer au mois d’août ».