PHOTO. Céline Dion partage un chouette moment de complicité avec les siens

Ce dimanche, c’était la fête des mères. L’occasion pour Céline Dion de partager un cliché d’elle, accompagnée de ses enfants. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour ravir ses fans, heureux de voir cette belle famille au complet.

Comme tous les artistes, Céline Dion a été contrainte de rester loin de la scène ces derniers temps. La chanteuse canadienne profite de la crise sanitaire pour consacrer du temps à sa famille. Ce dimanche, à l’occasion de la fête des Mères, elle a dévoilé un joli cliché. On reconnaît ses fils, l’aîné René Charles et les jumeaux Eddy et Nelson. En plus de ses enfants, Céline est accompagnée de ses trois chiens. Cette photo a été prise par une amie proche de la star, Dee Amore Marti.

En légende de la publication, la chanteuse a écrit : « Qui a le plus de plaisir aujourd’hui, moi ou les enfants ? Quel privilège d’être maman ! Profitez de chaque moment… On ne peut pas rêver mieux. C’est à suivre… Avec tout mon amour. »

Les internautes se sont succédés pour souhaiter une heureuse fête des Mères à la chanteuse en commentaires de la photo. « Radieuse fête des mères », « Il y a de l’amour chez vous », «Vous êtes super beaux » ont écrit la plupart d’entre eux. De jolis messages pour la veuve de René Angélil.