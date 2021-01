Céline Dion rend un vibrant hommage à René, décédé il y a 5 ans

Le 14 janvier 2016, René Angelil nous quittait des suites d’un cancer de la gorge. A l’occasion du cinquième triste anniversaire de son décès, son épouse Céline Dion a tenu à lui rendre un vibrant hommage sur Instagram.

Ce 14 janvier marquait les cinq ans de la disparition de Réné Angelil, chanteur et agent de stars, mais aussi mari de Céline Dion. D’abord atteint d’un cancer de la gorge, guéri en 1999, le Canadien avait fait une rechute en 2014 et était finalement décédé deux ans plus tard, en 2016, à deux jours de fêter ses 74 ans.

Les années passent, mais le manque reste là pour Céline, qui n’a pas manqué de rendre un émouvant hommage à son ancien mari. Sur Instagram, la star a tenu à lui adresser quelques mots: » René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous. »

« Dans nos coeurs »

« Je prie pour que ton amour rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles. Tu es dans nos coeurs et dans nos vies pour toujours. On t’aime, Céline, René-Charles, Nelson et Eddy », a poursuivi la chanteuse canadienne.

Peu de temps après la disparition de René, Céline Dion avait déjà marqué le coup en sortant une chanson hommage à son âme soeur, intitulée « Encore un soir » et écrite par Jean-Jacques Goldman.