Bon joueur, Vincent revient sur son élimination de « Koh-Lanta »

Ce vendredi, ce sont Laetitia et Vincent qui ont été éliminés par les autres aventuriers de la tribu réunifiée, en Polynésie française. Le jeune analyste financier est revenu sur son parcours et son élimination, faisant part de sa fierté et expliquant que Lucie, à cause de qui il est éliminé, avait bien joué son coup.

Le neuvième épisode de cette saison de « Koh-Lanta » a connu son lot de rebondissements. Le chouchou des téléspectateurs Vincent a été éliminé par les autres candidats, entraînant dans sa chute Laetitia, à qui il était lié. En effet, l’aventure se vivait par deux et c’est un binôme qui devait quitter l’émission à l’issue du conseil.

Les deux anciens jaunes étaient pourtant bien partis pour rester, puisque la Française avait trouvé un collier d’immunité les protégeant tous les deux, mais c’était sans compter sur le bracelet noir, découvert par Lucie, qui dépossédait quelqu’un du collier dont il disposait. L’aventurière a donc choisi de céder ce collier à Maxine, et les nombreux votes contre lui ont scellé son destin.

L’arme secrète de trop à mes yeux…dégoûté pour Vincent et pour le principe même du jeu ! ☹️ #KohLanta — Alban Pellegrin (@AlbanPellegrin) May 7, 2021

Dans les colonnes de Télé-Loisirs, le jeune homme est revenu sur son élimination: « C’était bien joué de la part de Lucie. Les destins liés ont tout fait basculer. Le hasard n’a pas bien fait les choses. C’est ‘Koh-Lanta’, il faut s’attendre à tout… Je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir une arme aussi puissante que le bracelet noir. Sans ça, je pense que j’aurais pu aller beaucoup plus loin. »

Evoquant le rôle qu’a joué Thomas dans son élimination, l’aventurier a toutefois fait part de sa fierté. « e suis arrivé dans l’aventure en me disant que ce n’était qu’un jeu. Que j’avais plus de chances de perdre que de gagner, mais que j’allais tout donner pour arriver aux poteaux. Je me suis battu jusqu’au bout pour défendre ma place. Je suis déçu de sortir à ce moment-là, mais je me sens fier aussi. Je n’ai aucun regret sur mon aventure. J’ai joué à fond », analyse-t-il.

Pire élimination de cette saison. Je regarde plus #Kohlanta pic.twitter.com/cYP6hwWzja — Meunier (@meunier_08) May 7, 2021

Comment j'ai la haine … ! Le collier d'immunité c'est censé être le truc le plus IMPORTANT dans un Koh-Lanta et là c'est du grand n'importe quoi …#KohLanta — Constant PALPATINE (@Blanbec4) May 7, 2021

Tout le long de la saison, Vincent a en tout cas fait l’unanimité auprès des téléspectateurs et des internautes, qui n’ont pas caché leur déception suite à leur élimination. « Pire élimination de cette saison. Je ne regarde plus ‘Koh-Lanta’ », « Dégoûté pour Vincent et pour le principe même du jeu », « J’ai décidé d’éliminer ‘Koh-Lanta’ de mon programme TV », « J’ai la haine », « Du grand n’importe quoi », « Bientôt ça va devenir les Anges », peut-on notamment lire sur Twitter.