Certains coéquipiers de Vincent (Koh-Lanta) ne lui parlent plus depuis la fin du tournage de l’émission

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Vincent est revenu sur son aventure. Il a notamment déclaré que certains candidats de cette 22e saison de Koh-Lanta refusaient désormais de lui adresser la parole.

Mathieu, Shanice, Myriam… Alors qu’ils étaient majoritaires sur le camp réunifié, plusieurs candidats du noyau dur de l’équipe jaune ont été éliminés ces dernières semaines. Des éliminations qui n’auraient pas été possibles sans Vincent, le stratège derrière tous ces changements sur le camp. Et visiblement, sa stratégie ne passe toujours pas aujourd’hui auprès de certains candidats.

« Je trouve ça dommage. On était dans un jeu. Il faut savoir prendre du recul. On était tous là pour jouer et aller au bout de l’aventure. Je trouve ça dommage que l’on ne se parle plus maintenant surtout qu’avec la rediffusion on revit tous un peu l’aventure. J’espère que cela va s’apaiser », explique d’emblée Vincent sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Interrogé par Cyril Hanouna sur les candidats avec qui les discussions sont au point mort, Vincent répond sans surprise. « Notamment avec Shanice et Myriam, ce n’est pas la folie pour le moment. Avec la rediffusion tout remonte à la surface et ce n’est facile pour personne », poursuit l’ex-candidat jaune qui précisera finalement qu’il s’est également fait des amis durant le tournage.