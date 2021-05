Ce chien attend son maître mort du coronavirus deux semaines plus tôt

Une nouvelle preuve que le chien est bien le meilleur ami de l’homme.

Les photos sont déchirantes : elles montrent un chien gardant la maison de son maître, sans savoir que son meilleur ami est décédé à l’hôpital des suites de la Covid-19. Saeng-Ngern Thanarungwit, 76 ans, a été admis à l’hôpital dans le sud de la Thaïlande le 20 avril et est décédé seulement neuf jours plus tard, rapporte The Mirror. Sa famille a également été frappée par le virus, ce qui signifie que la maison est restée vide.

