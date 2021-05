L’énorme annonce de Kendji Girac qui va faire plaisir à ses fans

Le chanteur a annoncé à ses fans une bonne nouvelle qu’ils attendaient depuis longtemps.

« Trop content de vous annoncer le démarrage de ma prochaine tournée au Palais des Sports les 19 et 20 juin prochain. Vos billets restent valables pour les nouvelles dates. On se retrouvera ensuite en festivals et pour ma tournée des Zénith à l’automne. J’ai trop hâte, on va kiffer tous ensemble ! », voilà le message que Kendji Girac a posté ce lundi sur son compte Instagram. Une annonce qui a évidemment ravi ses fans.

Le chanteur est fou de joie de pouvoir retrouver la scène après de longs mois sans aucun concert à cause de la crise sanitaire : « J’espère que vous êtes prêts à faire la fête avec moi ? On attend depuis tellement longtemps ce moment!!! »

Suite à cette annonce, les fans du chanteur sont unanimes ! Ils sont nombreux à avoir laissé un commentaire sous son post Instagram : « Super contente de te retrouver en concert. », « J’ai vraiment hâte de te voir sur scène », « Tellement hâte », « Je me languis tellement de te revoir ! Tu m’as tellement manqué ».