Kendji Girac, jeune papa comblé… mais épuisé !

Invité sur le plateau de 50′ Inside sur TF1, Kendji Girac a fait de rares confidences sur sa vie de famille. Le papa de la petite Eva Alba nage en plein bonheur… à un détail près.

Née le 26 janvier dernier, Eva Alba fait le bonheur de son papa Kendji Girac. Très discret sur sa vie privée, le chanteur s’est laissé aller à quelques confidences sur la paternité dans l’émission « 50’ Inside ».

Devant Nikos Aliagas, Kendji Girac a assuré que sa fille se porte bien et que l’ambiance est bonne à la maison. « Bon, le sommeil on le cherche un peu mais ça va… », a plaisanté l’interprète d’Andalouse. Comme tous les jeunes parents, il manque quelques heures de sommeil au compteur. « Les nuits sont compliquées mais on pense à l’amour et au bonheur qu’il y a », avait-il déjà confié en février, lorsque Eva Alba n’avait que deux semaines.

Kendji Girac, qui a toujours gardé secrète l’identité de sa compagne, était également revenu sur son accouchement. « Quand j’ai vu ma femme à l’accouchement j’ai dit ‘ah j’ai de la chance de ne pas passer par là’. C’était dur. C’est beau mais c’est dur. »