Le papa de Lou réagit à son élimination de « The Voice » dans un message poignant

Ce mardi, l’aventure de Lou dans « The Voice » s’arrêtait, lui qui n’a été sauvé ni par le public, ni par son coach Henri PFR. Cela n’a pas empêché le jeune homme de toucher les téléspectateurs semaine après semaine. Le papa de Lou est revenu sur son parcours, en prônant un message fort de vivre-ensemble.

Certains candidats marquent de leur empreinte l’aventure de « The Voice Belgique », et Lou en fait assurément partie. Le jeune homme a été éliminé ce mardi aux portes de la finale, livrant de nombreuses prestations de haut vol et de moments forts durant cette saison. Aveugle et légèrement autiste, le jeune homme talentueux était aussi atypique que chaleureux.

Lors de la dernière émission, Jeremie, Sonita, Oriane et Alice ont décroché leurs tickets pour la finale, ne permettant pas à Lou de décrocher le Graal. C’est avec une magnifique reprise de Radiohead que le chanteur s’en est allé, sans aucun regret.

Un témoignage poignant

Sur Facebook, son papa s’est livré dans une lettre ouverte touchant, délivrant un magnifique message de vivre-ensemble: « Lou ne pouvait pas gagner The Voice. Un jeune artiste de 22 ans, aveugle, sans odorat, porteur d’une forme légère d’autisme, ayant des tocs contre lesquels il se bat, avec une faible autonomie en lien avec tout cela, et vivant (pour la première fois) la pression et le stress d’un concours, devait-il gagner The Voice? La réponse est non.”

« Au-delà de son incroyable talent, de son don inné pour la musique, de la sympathie qu’il dégage et de son courage au quotidien, ses handicaps ne justifiaient en aucune manière le fait qu’il puisse prendre la place de Voix telles que Sonita, TK Russel ou d’autres candidats », poursuit le papa.

Celui-ci a fait part de leur reconnaissance pour le soutien reçu par le jeune homme: “Lou le disait lui-même, tant il admirait les prestations des autres talents. Nous étions dans un concours de performances vocales, pas dans une quelconque reconnaissance d’un prix ou de toute autre distinction honorifique pour le chemin parcouru. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et en sommes profondément émus. Vous avez laissé parler votre cœur pour un artiste imparfait mais vrai, pour un chanteur qui faisait monter les émotions parfois jusqu’aux larmes (à vous lire). »

Une longue carrière à venir

Cette affection reçue par Lou, c’est avant tout un message d’espoir réconfortant, pour son papa: » Certains d’entre vous, y ont vu l’occasion de faire gagner la différence, la combativité, le courage, la sincérité ou le naturel, les préférant au formatage médiatique. D’autres y ont vu en miroir leurs propres combats personnels contre l’adversité de la vie (…). Nous sommes heureux et fiers de l’aventure. Nous sommes infiniment fiers de Lou, de la belle personne humaine, de ses talents artistiques hors normes et du chemin parcouru par un p’tit gars pour qui une majorité de professionnels ne voyait qu’un centre d’hébergement pour handicapé comme avenir.”

La carrière de Lou ne fait donc que commencer, et on la lui souhaite longue et riche en aventures aussi belles que celle de « The Voice Belgique ».