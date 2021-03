« The Voice », émission truquée ? «On dit aux jurés quand ils doivent se retourner»

La production de « The Voice » France organiserait-elle des castings truqués ? C’est en tous cas ce qu’a affirmé Satine, ancienne candidate de la version kids, sur le plateau de « Touche Pas à mon Poste ».

Samedi dernier, dans l’épisode de « The Voice », une séquence des auditions à l’aveugle a particulièrement interpellé les internautes : après la prestation de Marina, Florent Pagny était très remonté. À ses yeux, la jeune fille de 18 ans aurait dû décrocher au moins un buzz. Or, personne ne s’est retourné. « On ne peut pas laisser passer cette petite comme ça ! Elle a 18 ans, c’est exactement la matière dont on a besoin », a déclaré le coach. « On devait y être et on est comme des cons parce qu’on a trop de monde et qu’il y a encore trop de monde à écouter », a-t-il pesté. Un coup de gueule partagé par de nombreux téléspectateurs qui n’ont pas compris la décision des jurés.

Il y en a pourtant une que cette séquence n’a nullement surprise : Satine, ancienne candidate de « The Voice Kids ».

« Les jurés sont briefés »

Sur le plateau de Cyril Hanouna ce lundi, la jeune fille a accusé la production de l’émission de truquer les castings. « C’est triste à dire mais les jurés sont prévenus du moment où ils doivent se retourner », a-t-elle affirmé.

Pour preuve, Satine avance sa propre expérience dans le télécrochet : « quelques mois avant mon passage dans l’émission, ils m’avaient appelé et m’avaient demandé quel juré je préférerais avoir. J’avais répondu Patrick Fiori. Et qui se retourne au dernier moment ? Patrick Fiori ! », détaille-t-elle. « Ils sont complètement briefés. C’est pour ça que Florent Pagny s’offusque, je pense qu’il a été prévenu par la prod qu’il ne devait pas se retourner », avance Satine.