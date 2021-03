L’évêque de Canterbury met fin au suspense quant à un mariage secret de Meghan et Harry

Ce mardi, l’évêque de Canterbury s’est livré lors d’un entretien auprès de la presse italienne. Ce dernier, qui avait célébré le mariage de Meghan Markle et du prince Harry, a révélé qu’un mariage secret au préalable n’avait pas été effectué, malgré ce qu’a relaté le couple lors de son interview à Oprah Winfrey.

Au cours de leur interview explosive, en mars dernier, Meghan Markle avait annoncé qu’Harry et elle s’étaient unis au cours d’un « mariage secret ». Cette déclaration avait fait l’effet d’une bombe auprès de la presse britannique, qui s’était empressée d’enquêter. Le quotidien The Sun a obtenu et diffusé le certificat de mariage, bel et bien daté du 19 mai 2018, jour de la cérémonie officielle.

Via l’un de leurs porte-parole, Meghan et Harry ont admis il y a quelques jours avoir menti au sujet de ce « mariage secret ». Toutefois, le porte-parole du couple précise qu’ils ont effectivement échangé leurs vœux trois jours avant le mariage royal, tout en reconnaissant que cela ne constitue pas un mariage légal, contrairement à ce qu’avait indiqué Meghan Markle à Oprah.

L’évêque réagit

L’évêque de Canterbury, qui a célébré le mariage, a mis fin au suspense dans une interview avec le journal italien « Repubblica » ce mardi: « Le mariage légal était le samedi. J’ai signé le certificat de mariage, qui est un document juridique, et j’aurais commis une infraction pénale grave si je l’avais signé en sachant qu’il était faux. »

Justin Wellby a toutefois tenu à préserver un certain secret à propos de ce mariage royal: « J’ai eu un certain nombre de réunions privées et pastorales avec le duc et la duchesse avant le mariage. Si l’un de vous parle à un prêtre, vous vous attendez à ce qu’il garde ce discours confidentiel. Peu importe à qui je parle. »

Alors, Meghan s’est-elle simplement mal exprimée ? Ou a-t-elle sciemment cherché à déformer la vérité ? Une chose est sûre : avec cette nouvelle affaire, les relations entre le couple et la monarchie ne sont pas près de s’apaiser.