Troisième lockdown : voici toutes les mesures qui entrent en vigueur ce samedi

De nouvelles mesures de restriction entrent en vigueur ce samedi, un an après le premier confinement strict, et alors que tous les indicateurs liés à la pandémie de coronavirus sont au rouge. Ainsi, les commerces non essentiels ne sont plus ouverts que sur rendez-vous, les coiffeurs et autres métiers de contact non médicaux baissent de nouveau leurs volets tandis que la bulle sociale à l’extérieur repasse à quatre personnes.

Pour ralentir le plus possible la progression des nouvelles contaminations par le coronavirus, qui sont gonflées par les variants, le Comité de concertation (Codeco) a adopté mercredi de nouvelles mesures de restriction, dont la plupart entrent en vigueur ce samedi.

Fini le shopping de loisir

Les commerces «non essentiels» ne sont désormais plus accessibles que sur rendez-vous, avec un nombre limité de clients à l’intérieur (déterminé en fonction de la taille du magasin) et avec un maximum absolu de 50 personnes.

Les livraisons à domicile et le click-and-collect restent possibles, à condition qu’il n’y ait aucun contact physique et que le client n’entre pas dans le magasin.

Les commerces essentiels (alimentation, pharmacie, librairie, stations-services, hygiène, fleuristes, pépinières, merceries, télécoms, bricolage…) peuvent quant à eux continuer à accueillir des clients sans rendez-vous.

Les prestataires de services comme les carwashs, les marchands de glace et les agents immobiliers sont pour leur part autorisés à continuer à exercer leur activité.

Les métiers de contact à nouveau fermés

Les coiffeurs (qui avaient repris leurs ciseaux le 13 février dernier) ainsi que les autres métiers de contact (qui avaient eux repris du service le 1er mars), sont de nouveau contraints à la fermeture. Il est ici question des salons de beauté, des salons de pédicure non médicale, des salons de manucure, des salons de massage, des barbiers, des tatoueurs et des salons de piercing.

En ce qui concerne la vie sociale, la bulle de contact rapproché reste limitée à une personne à l’intérieur. A l’extérieur par contre, alors que la bulle était passée à 10 personnes en début de mois, elle repasse à 4 personnes.