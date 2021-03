Cette petite ville augmente ses professeurs de 1.000 € par mois grâce aux panneaux solaires

La petite ville de Batesville ne savait plus comment faire pour retenir ses enseignants, qui s’en allaient un à un vers de plus grandes agglomérations. Investissant dans l’énergie solaire, cette municipalité a pu alimenter ses riverains, mais aussi vendre un surplus, qui a permis d’augmenter ses professeurs généreusement, les convainquant de rester à Batesville!

En Arkansas, la commune de Batesville a décidé d’investir dans une ferme solaire aux nombreux bénéfices depuis 2017. A l’époque, les élus avaient choisi de transformer un champ à l’abandon en ferme photovoltaïque. Résultat: l’installation alimente la ville en électricité mais, en plus, elle peut revendre son surplus qui permet de dégager un important bénéfice.

En effet, un reportage de CBS rapporte que le budget de la ville était en déficit de 210.000€, avant de finir avec un excédent de plus d’un million €. Conséquence inattendue de cette bonne gestion, les autorités locales ont pu investir dans leurs enseignants.

Un investissement intelligent

Ceux-ci avaient depuis longtemps déserté la petite ville pour de plus grandes agglomérations. Le conseil communal a donc décidé d’augmenter les salaires de ceux qui restaient à Batesville de 12.000 € par an, afin d’investir dans l’avenir. Le proviseur du lycée de Batesville a déclaré auprès de CBS: « C’est ainsi que nous allons attirer et fidéliser de nouveaux profs et que nous retiendrons les élèves au moment du choix de l’école. »