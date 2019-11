Les fenêtres pourraient bientôt devenir des panneaux solaires

Des scientifiques ont récemment découvert une technologie permettant aux simples fenêtre de devenir des panneaux solaires capables de stocker de l’énergie pendant vingt ans. Il s’agirait là d’une percée majeure dans le domaine de l’énergie solaire.

Une nouvelle technique a été mise au point par les scientifiques de l’Universite des technologies de Chalmers, en Suède. Grâce à un composant chimique spécifique et un nouveau système de stockage, ce produit pourrait bien envoyer les batteries lithium-ion à la poubelle.

Le système serait muni d’une molécule contenant du carbone, du nitrogène et de l’hydrogène qui permettrait, une fois placée sur des fenêtres, de capturer l’énergie issue des rayons du soleil, ce qui réduirait l’empreinte écologique. On pourrait également envisager ce système dans les voitures, mais aussi sur des vêtement, par exemple. Cela pourrait même être transformé en chaleur grâce à un catalyseur, ont affirmé les chercheurs.

Adapter ce système en produit commercial

Parmi les nombreux avantages de cette nouvelle technologie, on peut citer le stockage sur une vingtaine d’années, une empreinte environnementale nettement plus faible, des matériaux peu coûteux et le fait qu’elle ne nécessite pas d’électricité. Les chercheurs tentent actuellement de trouver un moyen de convertir les rayons solaires en électricité.

Ces découvertes sont le fruit d’une dizaine d’années de recherche et de plus de 2,5 millions $ d’investissements. Ce système pourrait bientôt être disponible pour le consommateur, tandis que les scientifiques cherchent de nouveaux financements pour rendre ce produit commercialisable dans six ans.