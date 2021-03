Angelina Jolie accuse Brad Pitt de violences conjugales

Selon le site américain E! Entertainment, l’actrice Angelina Jolie aurait déposé au tribunal des preuves de violences conjugales impliquant son ex-mari, Brad Pitt.

Près de cinq ans après leur séparation, c’est toujours la guerre entre Angelina Jolie et Brad Pitt. Mais cette fois, l’actrice passe à la vitesse supérieure. Elle aurait déposé un dossier contre son ex-mari au tribunal le 12 mars dernier. Elle l’accuse de violences conjugales et affirme avoir des preuves de ce qu’elle avance, selon le site E! Entertainment.

“C’est juste une nouvelle tentative de la part d’Angelina. Elle change sa narrative quand ça l’arrange”, déclare une source. “En dehors de la seule accusation qu’elle a faite en 2016, et qui a fait l’objet d’une enquête et a été rejetée, il n’y a jamais eu d’autre dossier, rapport de police ou même accusation en ce sens”, ajoute la même source.

Déjà une accusation en 2016

Angelina Jolie avait déjà accusé Brad Pit de violences domestiques en 2016. Une source avait révélé à l’époque au magazine People qu’une dispute avait éclaté entre eux et que leur fils, Maddox, était intervenu. Brad Pitt était prétendument « ivre ». “Il y a eu une dispute parent-enfant qui n’a pas été gérée de la bonne manière et qui a dégénéré plus que de raison”, avait déclaré cette source. L’acteur avait ensuite été innocenté.

Angelina Jolie et Brad Pitt se battent toujours pour la garde de quatre de leurs six enfants: Zahara (16 ans), Shiloh (14 ans), Knox et Vivienne (12 ans). Les deux autres -Maddox et Pax- sont majeurs.