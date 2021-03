Angelina Jolie empoche 8 millions € en revendant un cadeau de Brad Pitt

Belle affaire pour Angelina Jolie. Elle a vendu aux enchères un tableau peint par Winston Churchill que Brad Pitt lui avait offert en 2011.

En 2011, alors qu’ils formaient le couple le plus glamour d’Hollywood, Brad Pitt avait offert à Angelina « La tour de la mosquée Koutoubia », un tableau peint par l’ancien Premier ministre britannique de Winston Churchill en 1943. L’acteur avait acheté cette peinture pour près de 2,5 millions $. Dix ans plus tard, Brad Pitt et Angelina Jolie ne sont plus ensemble et l’actrice a décidé de se séparer de cette œuvre.

FADEL SENNA and Tolga Akmen / AFP

L’estimation pulvérisée !

Le tableau a été vendu aux enchères ce lundi 1er mars à Londres par la maison de ventes Christie’s. Alors qu’il était estimé entre 1,7 et 2,8 millions €, il a été adjugé pour 8,1 millions €. Une belle plus-value pour Angelina Jolie donc !

« La tour de la mosquée Koutoubia » est le plus célèbre des tableaux peints par Winston Churchill. Au milieu du siècle passé, l’ancien Premier ministre anglais l’avait offert à Roosevelt. Dans les années 1950, il avait été vendu par un des fils Roosevelt. Ensuite, le tableau a changé plusieurs fois de mains, avant d’atterrir en 2011 dans la collection du couple hollywoodien Angelina Jolie et Brad Pitt.

On ne connaît pas encore l’identité de son nouveau propriétaire.