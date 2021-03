Alerte, job de rêve: soyez payés pour regarder Friends

Vous en avez rêvé, ils l’ont fait! Le site web Best Value Schools a ouvert un appel à candidatures qui s’adresse directement aux fans de Friends, sous certaines conditions assez strictes. Ceux-ci seront rémunérés pour regarder l’intégralité des cinq premières saisons de la sitcom américaine. On vous explique!

Il n’y a pas beaucoup de jobs sur Terre beaucoup attirants que le fait de visionner des épisodes de Friends et être payé pour ce dur labeur. C’est pourtant ce que propose « Best Value Schools », un site web de classement des collèges et universités, qui entend bien rémunérer cinq fans de la série qui regarderont l’intégralité des cinq premières saisons.

Naturellement, ce n’est pas la seule chose que requiert le site web, puisqu’il est à la recherche de personnes extraverties et qui travaillent dans le monde des réseaux sociaux pour réaliser des commentaires sur leurs ressentis lors du visionnage de ces épisodes. Ils devront, par ailleurs, effectuer un classement de leurs épisodes préférés, ce qui risque de ne pas être une mince affaire!

Des conditions contraignantes

Malheureusement, ce job de rêve n’est ouvert qu’aux personnes résidant aux Etats-Unis et ayant plus de 18 ans. Les candidats seront récompensés par une prime de 1.000 $ (840 €) ainsi que par divers goodies, comme une tasse et un t-shirt Friends, une couverture en polaire, un gobelet et une carte-cadeau d’une valeur de 85 € à dépenser sur Doordash. Enfin, naturellement, ils recevront l’intégrale de leur série préférée sur Blu-Ray.

Toutefois, il est nécessaire d’avoir accès à un site de streaming où le show est disponible. Si vous remplissez toutes les conditions, rendez-vous sur ce site web avant le 31 mars 2021 pour remplir le formulaire de candidature. Sinon, il ne vous reste plus qu’à déménager aux Etats-Unis pour vivre votre rêve, même si c’est sans doute un peu radical…