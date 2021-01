Comment Julia Roberts a testé Matthew Perry avant son apparition dans Friends

A l’occasion des 25 ans de Friends, les créateurs de la série ont dévoilé plusieurs anecdotes savoureuses sur les acteurs qui ont fait une apparition dans l’émission.

Souvenez-vous, dans l’épisode 13 de la saison 2 de Friends, intitulé « Celui qui retrouve son singe », les fans de la série ont eu la surprise de voir apparaître Julia Roberts, qui joue une ancienne copine de classe de Chandler.

Et visiblement, cela n’a pas été une mince affaire de la convaincre de jouer dans la série, comme l’explique Kevin Bright, le co-créateur de Friends, au Hoywood Reporter. « C’est Matthew Perry qui lui a demandé de participer à l’émission », se souvient-il. « Elle lui a répondu ‘écris-moi un papier sur la physique quantique et je le ferai’. Et je crois que Matthew est parti, il lui a écrit l’article et lui a faxé le lendemain ».

Jean-Claude Van Damme en prend pour son grade

S’il était « incroyablement excitant » de travailler avec Julia Roberts, l’actrice n’est pas la seule star qui a fait une apparition lors de cet épisode, étant donné que Jean-Claude Van Damme a également tourné plusieurs scènes. Et Kevin Bright n’en a pas gardé de bons souvenirs.

« Il est arrivé avec trois ou quatre heures de retard et s’est directement réfugié dans sa caravane », explique-t-il. « Donc avec David (David Crane, l’autre co-réalisateur, ndlr), on s’est dit qu’on allait se présenter et lui demander s’il avait des questions. On est allés le voir et il a dit : ‘Non ! D’abord, je retiens les répliques. Vous me donnerez le feeling ensuite' ».

« On a d’abord tourné une scène avec lui et Jennifer Aniston. Elle est ensuite venue me voir en me disant: ‘Lem, Lem, est-ce que tu peux me rendre un service et lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche quand il m’embrasse?' », s’est de son côté souvenu Michael Lembeck, le réalisateur de la série. Alors que Warren Littlefield, l’ex-président de NBC Entertainment, a, lui, considéré Van Damme comme « un des acteurs avec qui c’est le plus difficile de travailler ».