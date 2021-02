Le japandi, LA tendance déco du moment

Le minimalisme japonais et l’authenticité scandinave créent un intérieur apaisant dès qu’on y met les pieds. C’est LA tendance habitat de 2O21 et nous avons dès lors listé pour vous tout ce que vous devez en savoir.

Simple et intemporel

L’intérieur Japandi fait la part belle à la simplicité. Les meubles n’abondent pas, mais sont des pièces intemporelles, de qualité et fabriquées dans les meilleurs matériaux. Les espaces restent ouverts, question de donner le champ libre à la lumière. À retenir: less is more.

Des couleurs neutres

On utilise peu le blanc dans une maison Japandi, mais ce style confère néanmoins une impression de douceur et de légèreté. Avec le bois et des couleurs comme le sable, le gris, le vieux rose et le lilas, on crée un ensemble chaleureux qui respire la tranquillité. Les plantes apportent un bel accent contrasté.

Des formes organiques

Choisissez de préférence des formes organiques. Les meubles et les accessoires ronds, ondulés, ovales et convexes apportent une impression de douceur et de confort dans votre habitation.