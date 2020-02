Design d’intérieur en impression 3D

Innovation pouvant être classée dans la quatrième révolution industrielle, l’impression 3D permet d’améliorer son chez soi. Effectivement, cette technique de fabrication additive intègre actuellement le design d’intérieur.

La révolution de l’impression 3D dans le design d’intérieur

Innovation qui a plein de perspectives d’avenir, l’impression 3D en ligne s’est créé une place importante dans le domaine du design d’intérieur. Après sa percée et sa réussite dans la fabrication des pièces dans les secteurs médicaux et aérospatiaux, cette technique tend à agrandir son cercle d’adeptes. Désormais, elle intègre le cocon de confort familial en s’installant à l’intérieur des maisons. Elle séduit bon nombre de gens de par les objets déco sur mesure imprimés en 3D.

Lampes et luminaires d’intérieur

Éléments de décoration d’intérieur, les lampes et les luminaires figurent parmi les objets pouvant être personnalisés grâce à l’impression 3D. Ils peuvent faire l’objet de créations très fines pour peaufiner l’intérieur de la maison. La bonne ambiance instaurée résulte du fait qu’en ajoutant des ampoules LED dans des tons chauds, ces lampes et luminaires confèrent une atmosphère plus chaleureuse, reflétant la personnalité des occupants. Par ailleurs, ce moyen permet d’économiser de l’énergie et de filtrer la lumière pour plus d’intimité chez soi.

Des vases et des pots de fleurs

Faisant partie intégrante des éléments de déco d’intérieur, les vases et les pots de fleurs sont des objets pouvant être créés à partir de l’impression 3D. Une fois le modèle approprié choisi, l’informatique entre en scène par le biais de la conception assistée par ordinateur. Cette dernière permet de dessiner des motifs complexes pour une impression nette et originale.

Les avantages de l’impression 3D dans le design d’intérieur

Le principal intérêt de ce procédé réside dans le fait qu’il simplifie la matérialisation des projets les plus complexes en très peu de temps. Or, les détails sont exécutés parfaitement et sont identiques à l’exemple. Une telle précision représente un atout considérable dans l’architecture, et surtout dans le design.

Le temps de réalisation des articles est relativement court étant donné qu’il suffit de les concevoir sur un logiciel CAO, pour le transmettre au service d’impression.

L’impression 3D permet de réaliser de nombreux objets avec divers matériaux, entre autres, le plastique, l’acier, le bronze et le cuivre. Grâce au moulage par injection, même les dimensions les plus restreintes peuvent être créées à partir des matières plastiques, des résines ou de l’aluminium.

Grâce au service impression 3d, la réalisation des créations les plus compliquées est possible, avec des motifs, des formes et des dimensions totalement personnalisées et sur mesure. La conception devient originale et paramétrable aux besoins et aux goûts de chacun. Des possibilités infinies sont offertes aux audacieux qui n’hésitent pas à mettre le coût pour apporter une touche originale et inédite à l’intérieur de leur maison. D’autres perspectives sont pareillement possibles pour cette technique, et l’imagination en est la limite. De ce fait, cette méthode permet de réaliser un aménagement radical de l’intérieur, juste en l’adoptant. Toutes les pièces peuvent arborer pour un nouveau design, de la salle de séjour aux cuisines, en passant par les chambres et les salles de bains.