Non, Emma Watson ne met pas un terme à sa carrière

Ce jeudi, la planète apprenait avec stupeur que l’actrice Emma Watson mettait un terme à sa carrière dans le cinéma pour se focaliser sur sa relation avec son compagnon. Au lendemain de cette annonce tonitruante, le manager de la Britannique à clarifier la situation dans un démenti envoyé à « Entertainment Weekly ».

Que tous les fans d’Emma Watson se rassure, l’actrice n’en a pas fini avec le cinéma! Ce jeudi, un article du Daily Mail suggérait que la star faisait un pas de côté pour se consacrer sur sa vie personnelle, à commencer par sa relation avec Leo Robinton.

Mais le manager d’Emma Watson a démenti cette information en expliquant à « Entertainment Weekly »: « Les comptes des réseaux sociaux d’Emma Watson sont en pause, mais sa carrière ne l’est pas. » Un quiproquo de taille entre les journalistes du Daily Mail, qui s’étaient basés sur une citation de son agent: « »Emma Watson est en suspend. En langage du cinéma, ça ressemble à ‘elle arrête sa carrière' »

Il faut dire que l’actrice se fait de plus en plus discrète dans le monde du cinéma. La dernière fois qu’elle est apparue à l’écran, c’était en mars 2019 pour son rôle de Meg, dans « Les filles du docteur March ». Avant cela, elle avait déjà marqué une pause de deux ans, après ses rôles dans « La Belle et la Bête » et « The Circle ».