L’horeca voudrait rouvrir le 1er avril, voici les mesures envisagées

Le secteur horeca demande une réouverture des cafés et restaurants le 1er avril, à la veille du début des vacances de Pâques.

La Fédération Horeca Bruxelles voudrait une réouverture pour le 1er avril. Pour cela, elle a soumis à l’analyse du GEMS (Groupe d’experts en charge de la stratégie de crise) un plan de relance avec des mesures.

Une réouverture « phasée » dès le 1er avril ?

Baptisé « Safe spring », ce plan prévoit une réouverture globale et « phasée » va permettre d’envisager une « libération totale » à l’été. « Nous plaidons pour une réouverture de tous les établissements le 1er avril mais avec une augmentation progressive de la bulle. Les températures devraient en outre progressivement permettre un recours plus important aux terrasses », explique Fabian Hermans, administrateur de la Fédération Horeca Bruxelles.

Des mesures sanitaires très strictes envisagées

Dans le journal HLN, le patron d’Horeca Vlaanderen a présenté un peu plus en détail le protocole sanitaire envisagé pour la réouverture. « Nous demandons à être autorisés à rouvrir le 1er avril, mais sous strictes conditions: consommer assis, porter des masques buccaux sauf à table, enregistrer les contacts, contrôler la qualité de l’air, venir en petites groupes et instaurer une distance d’1,5 mètre entre les tables », a expliqué Matthias De Caluwe.

Des masques FFP2 pour les serveurs ?

« Nous voudrions que les serveurs portent des masques FFP2, qui protègent mieux, parce qu’ils s’approchent des clients assis sans masque. Suivons simplement les règles d’application dans le pays: si une bulle avec un contact est autorisée, alors elle devrait être autorisée aussi au restaurant ou au café », a-t-il détaillé dans le journal flamand.

Réouverture des terrasses dès le 2 mars chez nos voisins hollandais ?

Aux Pays-Bas, Un groupe de 65 antennes régionales de la fédération néerlandaise de l’horeca Koninklijke Horeca Nederland (KHN) appelle les exploitants du secteur de l’hôtellerie et de la restauration à ouvrir leurs terrasses mardi prochain et à accueillir leurs clients.

Selon les propriétaires d’hôtels, restaurants et cafés, la décision du gouvernement néerlandais de maintenir leurs établissements fermés n’est plus tenable. « Nous sommes persuadés que nous pouvons rouvrir de manière sûre et responsable, en commençant par les terrasses extérieures et en respectant la distance d’un mètre et demi, bien sûr », indique Johan de Vos, organisateur et gérant d’un établissement horeca.