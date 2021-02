Ce couple s’enchaîne durant trois mois pour tester sa relation

Depuis une semaine, un couple ukrainien partage sur les réseaux sociaux son quotidien après avoir décidé de passer les trois prochains mois enchaînés l’un à l’autre.

Ils s’appellent Alexander et Viktoria et ont respectivement 33 et 28 ans. Le 14 février dernier, ils ont décidé qu’ils passeraient les trois prochains mois enchaînés l’un à l’autre pour tester la force de leur relation. Depuis quelques jours, Alexander et Viktoria sont donc côte à côte à chaque instant, que ce soit pour cuisiner, se laver, ou faire le ménage.

Le premier test du couple a été un trajet de 500 kilomètres en taxi de l’endroit où ils se sont enchaînés (devant une statue d’un couple de jeunes mariés de Kiev) à leur domicile de Kharkiv. Et très vite, ils ont été confrontés aux difficultés d’une vie menottée, notamment pour aller aux toilettes. Encore plus lorsque ces toilettes se trouvent dans un café et qu’il a fallu choisir entre les toilettes des hommes et celles des femmes (ils choisiront finalement la seconde proposition).

S’habiller, oui mais comment ?

Le simple fait de s’habiller représente également une nouvelle difficulté pour Alexander et Viktoria, qui ont dû investir dans des vêtements spéciaux qui s’enfilent grâce à un simple « zip ».

Malgré tout cela, les amoureux sont confiants quant à la réussite de leur entreprise. « Cela serait un record », confie Alexander.

Rendez-vous le 14 mai pour voir si leur amour aura survécu à cette épreuve. Si ce n’est pas le cas, Alexander et Viktoria devront faire appel à un serrurier spécialisé pour les séparer.