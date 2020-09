VIDEO. Un couple annonce le sexe de leur bébé sur le Burj Khalifa

Un couple a annoncé qu’ils attendaient un petit garçon en utilisant les 828 mètres du Burj Khalifa à Dubaï.

Les influenceurs Anas et Asala Marwah ont en effet annoncé que « C’est un garçon! » en grandes lettres sur fond bleu sur la façade du plus haut bâtiment du monde.

Le coût de cette opération est inconnu mais, selon certains, cela coûterait près de 80.000 € pour diffuser un message sur cet immeuble. D’après Arab News, l’événement a pu être sponsorisé.

« Nous voulions faire quelque chose d’unique et de mémorable afin que nous puissions tous le regarder à l’avenir et nous souvenir de ce que nous avons construit en tant que famille », a expliqué Mme Marwah.

Le compte Twitter de Burj Khalifa, qui a également partagé la vidéo, a félicité le couple: « Cette grande nouvelle ne pouvait tout simplement pas être plus grande que cela avec l’illumination du plus haut bâtiment du monde. »

The big news just can’t get bigger than this as the world’s tallest building lights up to reveal the biggest gender reveal ever! Congratulations @AnasMarwah and @AsalaMaleh pic.twitter.com/QPodSAFX9q

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 9, 2020